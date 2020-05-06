Elazığ'da poşet poşet esrarla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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Elazığ'da poşet poşet esrarla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da poşet poşet esrarla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
06.05.2020 16:27 | Son Güncelleme: 06.05.2020 16:27

Elazığ'da narkotik köpeğinin tepki verdiği otomobilin arka koltuğunun iç kısmında poşet poşet esrar ele geçirilmesi olayı ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da narkotik köpeğinin tepki verdiği otomobilin arka koltuğunun iç kısmında poşet poşet esrar ele geçirilmesi olayı ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Diyarbakır yolu Polis Uygulama Noktası'nda yapılan kontroller sırasında şüpheli bir aracı tespit etti. Tespit edilen araca narkotik köpeği Şimşek, tepki verdi. Bunun üzerine emniyete getirilen araçta detaylı arama yapıldı. Aracın arka koltuk iç kısmında 6 poşet içinde toplam 5 kilo 400 gram esrar ele geçirildi. Araçta bulunan şüphelilerden sürücü M.B. ile yanında bulunan Ç.Ç. isimli kadın gözaltına alındı.Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan bugün adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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