Elazığ'da pompalı tüfekli vurulan kişi öldü
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Elazığ'da pompalı tüfekli vurulan kişi öldü

Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel
Elazığ'da pompalı tüfekli vurulan kişi öldü

Elazığ'da pompalı tüfekle vurulan bir kişi hastanede yaşamını yitirdi.

Elazığ'da pompalı tüfekle vurulan bir kişi hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Salıbaba Mahallesi'nde U.E'ye kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı.

Saldırı sonucu ağır yaralanan U.E, ambulansla kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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