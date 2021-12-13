Elazığ'da polis, siber suçlarla mücadelede farkındalık için broşür dağıttı - Haberler
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Elazığ'da polis, siber suçlarla mücadelede farkındalık için broşür dağıttı

Elazığ'da polis, siber suçlarla mücadelede farkındalık için broşür dağıttı
AA / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığ'da polis, siber suçlarla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla broşür dağıttı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da polis, siber suçlarla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla broşür dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen faaliyet kapsamında, siber suçları gerçekleşmeden engelleyebilmek, vatandaşların uğrayabilecekleri maddi ve manevi zararları en aza indirgemek amacıyla Yakup Kılıç Spor Salonu'nda oynanan Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi karşılaşmasında taraftarlara broşür dağıtıldı.

Broşürlerde güvenli ve bilinçli internet kullanımı, sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar, teknoloji bağımlılığı ve yasa dışı bahis konularında bilgiler yer alıyor.

Siber suçlarla mücadeleye yönelik farkındalık faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.

Elazığ'da polis, siber suçlarla mücadelede farkındalık için broşür dağıttı

Elazığ'da polis, siber suçlarla mücadelede farkındalık için broşür dağıttı

Elazığ'da polis, siber suçlarla mücadelede farkındalık için broşür dağıttı

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AA / İsmail Şen - Son Dakika Haberleri

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