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Elazığ'da polis, özel öğrencileri ziyaret etti

AA / İsmail Şen - Haberler | Güncel
Elazığ'da polis, özel öğrencileri ziyaret etti

Elazığ'da polis ekipleri "Bilinçli Nesillerle Mutlu Yarınlara" projesi kapsamında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde özel öğrencileri ziyaret etti.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da polis ekipleri "Bilinçli Nesillerle Mutlu Yarınlara" projesi kapsamında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde özel öğrencileri ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte polis ekipleri, Elazığ Özel Eğitim Uygulama Okulunda öğrenim gören öğrenciler ile bir araya gelerek, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Engelli bireylere polisi sevdirmek, onlara sosyal yaşamlarında ve ihtiyaç duydukları her alanda polisin güler yüzüyle daima yanlarında olduğunu hissettirmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, ekip araçlarını da inceleme fırsatı buldu.

Kendilerine gösterilen ilgiden memnuniyet duyan çocukların aldıkları hediyelerle yüzleri güldü.

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AA / İsmail Şen - Son Dakika Haberleri

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