Elazığ'da polis merkezine tüfekle giren şahıs etkisiz hale getirildi

- Elazığ'da polis merkezine tüfekle giren şahıs etkisiz hale getirildi Elazığ'da polis merkezine tüfekle giren şahıs ikna edilerek etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

- Elazığ'da polis merkezine tüfekle giren şahıs etkisiz hale getirildi

ELAZIĞ - Elazığ'da polis merkezine tüfekle giren şahıs ikna edilerek etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Olay, Nailbey Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Bahçelievler Polis Merkezinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şüpheli H.A, pompalı tüfekle polis merkezinin bahçesine girdi. Bu sırada görevli polisler dur ihtar çekerek müdahale etmek istedi. Şahsın tüfeği çekmesi üzerine tedbir alındı. Aynı zamanda bölgeye çok sayıda polisle birlikte Özel harekat timleri de sevk edildi. Şahısla bir süre görüşüp ikna etmeye çalışan polisler yaklaşık yarım saatin sonunda şüpheliyi ikna ederek silahını bırakmasını sağladı. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen şüpheli gözaltına alınarak kontrol için hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma da yapıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu