Elazığ'da polis ekipleri hırsızlara göz açtırmıyor: 7 şüpheli yakalandı
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Elazığ'da polis ekipleri hırsızlara göz açtırmıyor: 7 şüpheli yakalandı

Elazığ'da polis ekipleri hırsızlara göz açtırmıyor: 7 şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da çeşitli suçlardan toplam 60 kaydı bulunan 7 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Elazığ'da çeşitli suçlardan toplam 60 kaydı bulunan 7 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerden 3'ü bugün adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri canla başla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler kent genelinde hırsızlara da göz açtırmıyor. Bu kapsamda merkeze bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Yunus Emre Bulvarı üzerinde atıl durumda bulunan eski SSK lojmanlarında hırsızlık ihbarı alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı bir çalışma başlattı. Çalışma kapsamında 2 gün içerisinde H.K., G.K., K.U., A.H.U., C.E., H.E., D.K. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına aldı. Çeşitli suçlardan toplam 60 suç kaydı bulunan 7 şüpheliden 3'ü İl Emniyet Müdürlüğünde ifadelerinin alınmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da polis ekipleri hırsızlara göz açtırmıyor: 7 şüpheli yakalandı
Elazığ'da polis ekipleri hırsızlara göz açtırmıyor: 7 şüpheli yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da polis ekipleri hırsızlara göz açtırmıyor: 7 şüpheli yakalandı - Haberler
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