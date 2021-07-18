Elazığ'da polis ekipleri, besicileri ve vatandaşları "sahte paraya" karşı uyardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elazığ'da polis ekipleri, besicileri ve vatandaşları "sahte paraya" karşı uyardı

Elazığ'da polis ekipleri, besicileri ve vatandaşları 'sahte paraya' karşı uyardı
Anadolu Ajansı / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Elazığ'da polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında besiciler ve vatandaşlarla görüştü, sahte paranın nasıl anlaşılacağını uygulamalı olarak anlattı, bilgilendirici broşür dağıttı.

Elazığ'da polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında besiciler ve vatandaşlarla görüştü, sahte paranın nasıl anlaşılacağını uygulamalı olarak anlattı, bilgilendirici broşür dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hayvan pazarında besicilerle görüşerek, satış karşılığında aldıkları parayı kontrol etmelerini istedi.

Besicilere bilgilendirici broşür ve sahte parayı ayırt edici kalem dağıtan ekipler, sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyarılarda bulundu.

Vatandaşlarla da görüşerek sahte para konusunda dikkatli olunması uyarısı yapan ekiplerce bazı stantlara besicilerin ortak kullanımı için sahte parayı ayırt edici cihaz da bırakıldı.

Hayvan pazarında görevli Orhan Polat, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle besicilerin kurbanlık satışının sürdüğünü söyledi.

Orhan, sahte para ve dolandırıcılık gibi durumlarla karşılaşılabildiğini dile getirerek, buna karşı polis ekiplerinin yaptığı çalışma ile broşür, kalem ve cihazları aldıklarını aktardı.

Besicilerin dikkatli olması gerektiğini anlatan Orhan, şüpheli durumlarda kendilerine bilgi verilmesini istedi.

Besicilerden Aydın Duran da bu bilgilendirme faaliyetini olumlu bulduklarını anlatarak, polis ekiplerine teşekkür etti.

Elazığ'da polis ekipleri, besicileri ve vatandaşları 'sahte paraya' karşı uyardı
Elazığ'da polis ekipleri, besicileri ve vatandaşları 'sahte paraya' karşı uyardı
Elazığ'da polis ekipleri, besicileri ve vatandaşları 'sahte paraya' karşı uyardı
Elazığ'da polis ekipleri, besicileri ve vatandaşları 'sahte paraya' karşı uyardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan bayram için korkutan uyarı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan bayram için korkutan uyarı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar
Muhabir, 850 kiloluk dev kurbanlık tosunun altına kalmaktan son anda kurtuldu
Muhabir, 850 kiloluk dev kurbanlık tosunun altına kalmaktan son anda kurtuldu
Kırık camı gören komşuları haber verdi! Vali yardımcısının evine hırsız girdi iddiası
Kırık camı gören komşuları haber verdi! Vali yardımcısının evine hırsız girdi iddiası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ali Babacan Mustafa Demir Mustafa Varank Mustafa Destici
Magazin Emre Altuğ Kaan Yıldırım Zeynep Bastık Şahan Gökbakar
Spor Balotelli Fatih Terim Metin Oktay Mehmet Topal Alper Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Elazığ'da polis ekipleri, besicileri ve vatandaşları "sahte paraya" karşı uyardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 12:03:09. #1.15#

title