Elazığ'da plastik fabrikasında yangın

Elazığ'da plastik fabrikasında yangın

Elazığ'da Organize Sanayi Bölgesinde bulunan plastik fabrikasında yangın çıktı.

15.10.2019 17:28
Elazığ'da plastik fabrikasında yangın

Elazığ'da Organize Sanayi Bölgesinde bulunan plastik fabrikasında yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesindeki plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, yangın söndürme çalışması sürüyor.

Yangında çıkan yoğun duman, kentin birçok yerinden görülüyor.

Kaynak: AA
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