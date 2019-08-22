Elazığ'da PKK operasyonu şüphelileri adliyede
ELAZIĞ'da, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
ELAZIĞ'da, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.