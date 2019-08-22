Elazığ'da PKK operasyonu şüphelileri adliyede

Elazığ'da PKK operasyonu şüphelileri adliyede

ELAZIĞ'da, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

22.08.2019 12:50
Elazığ'da PKK operasyonu şüphelileri adliyede

ELAZIĞ'da, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
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