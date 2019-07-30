Elazığ'da PKK operasyonu: 8 gözaltı

ELAZIĞ'DA, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında Elazığ merkez ve Karakoçan ilçesinde belirlenen adreslere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, terör örgütünün KCK yapılanmasının meclisi şeklinde çalıştığı değerlendirilen Demokratik Toplum Kongresi içerisinde yer aldıkları belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.



Kaynak: DHA