27.08.2019 17:26

Elazığ'da 'Pikniğimi Yapıyorum, Çevremi Temizliyorum' etkinliği düzenlendi.



İHH Elazığ Yetim Birimi tarafından yetim dayanışma günleri çerçevesinde 100 çocuk ve ailenin katılımıyla Şehit Polis Fethi Sekin Mesire Alanı'nda 'Pikniğimi Yapıyorum, Çevremi Temizliyorum' etkinliği yapıldı. Okul öncesi moral ve motivasyon anlamında çocuklara yönelik düzenlenen etkinlikte halat çekme, topaç çevirme, ip atlama gibi unutulmaya yüz tutmuş oyunlarında yer aldığı çeşitli aktiviteler yapıldı. Çocuklara çeşitli hediyeler verilirken, etkinlik mesire alanında çöp toplamayla sona erdi.



Amaçlarının çocukları mutlu etmek olduğunu belirten Derneğin Yetim Birimi Bayan Sorumlusu Tuğba Erdoğan, " Kutsal emanetlerimiz ile birlikte okul öncesi motivasyon ve moral anlamında çocuklarımıza yönelik etkinlik düzenledik. Unutulmaya yüz tutmuş oyunlar oynadık, halat çekip topaç çevirdik. Çok güzel oyunlarla çocuklarımızın moral ve motivasyonunu yerine getirdik. Amacımız çocuklarımızı bir nebze de olsa mutlu edebilmek, onların kalplerine ve gönüllerine dokunabilmektir" dedi.



Etkinliğe, 100 kişinin katıldığını anımsatan Erdoğan, " Bu bizim sayımız değil. Biz, aslında çok kalabalık ekibiz. Daha fazla ailemiz var. Ama imkanlar ölçüsünde bugün 100 ailemizi misafir ediyoruz. Amaç hem birlikte oynamayı ve beraber olmayı aşılamak. Çevre bilincini de aşılama adına çöp topladık. Bu etkinlik kapsamında asıl amacımız çocuklarımıza çevre bilincini kazandırmaktır"ifadelerini kullandı.



Etkinliğe katılan çocuklarda oynadıkları oyunlarla mutlu olduklarını, çöp toplayarak ise çevre temizliğine dikkat çektiklerini aktardı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA