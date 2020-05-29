Elazığ'da pikap devrildi: 1'i ağır 3 yaralı
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Elazığ'da pikap devrildi: 1'i ağır 3 yaralı

Elazığ'da pikap devrildi: 1'i ağır 3 yaralı Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap devrildi, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

29.05.2020 19:46 | Son Güncelleme: 29.05.2020 19:50

Elazığ'da pikap devrildi: 1'i ağır 3 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap devrildi, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Merkeze bağlı Yurtbaşı Beldesi Şeker Fabrikası Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. idaresindeki 23 DK 134 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Pikapta bulunanlardan 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

Elazığ'da pikap devrildi: 1'i ağır 3 yaralı

Kaynak: İHA

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