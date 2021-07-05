Elazığ'da pes dedirten görüntü, yolu kesip çiftetelli oynadılar
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Elazığ'da pes dedirten görüntü, yolu kesip çiftetelli oynadılar

Elazığ'da pes dedirten görüntü, yolu kesip çiftetelli oynadılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da düğün konvoyunda araçlardan inen vatandaşlar, trafiğe kapattıkları yolda meşale yakıp çiftetelli oynadı.

Elazığ'da düğün konvoyunda araçlardan inen vatandaşlar, trafiğe kapattıkları yolda meşale yakıp çiftetelli oynadı. Grup büyük tepki çekerken, trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde merkez İstasyon Caddesi alt geçidinde yaşandı. Düğün konvoyundaki bir grup, seyir halinde iken birden otomobilleriyle yolu trafiğe kapattı. Ardından araçlarından inen vatandaşlar, meşale yakıp çalan müzik eşliğinde çiftetelli oynadı. Uzun süre trafikte oynayan grup büyük tepki görürken, trafikte uzun kuyruk oluşmasına neden oldu.

Öte yandan olay anı, trafikte bekleyen bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - ELAZIĞ

Elazığ'da pes dedirten görüntü, yolu kesip çiftetelli oynadılar
Elazığ'da pes dedirten görüntü, yolu kesip çiftetelli oynadılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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