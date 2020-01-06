Elazığ'da park halindeki otomobil yandı
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Elazığ'da park halindeki otomobil yandı

Elazığ'da park halindeki otomobil aniden alev alarak yandı.

06.01.2020 21:52 | Son Güncelleme: 06.01.2020 21:57
Elazığ'da park halindeki otomobil yandı

'da park halindeki otomobil aniden alev alarak yandı.


Olay, Sanayi Mahallesi Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dumanların yükseldiği park halindeki 23 ABA 019 plakalı otomobil alev aldı. Aracın yandığını gören çevredeki esnaflar yangın tüpü ile alevlere müdahale ederek, itfaiyeye verdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması ile söndürülen araçta maddi hasar meydana geldi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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