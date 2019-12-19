Elazığ'da park halindeki otomobil yandı
Elazığ'da, park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Elazığ'da, park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hicret Mahallesi'nde park halinde bulunan 23 AAB 918 plakalı otomobilin motor kısmından henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.
Kısa sürede alevlerin otomobili sardığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.