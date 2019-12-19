Elazığ'da park halindeki otomobil yandı
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Elazığ'da park halindeki otomobil yandı

Elazığ'da, park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

19.12.2019 01:16 | Son Güncelleme: 19.12.2019 01:32
Elazığ'da park halindeki otomobil yandı

'da, park halindeki otomobilde çıkan yangın ekiplerince söndürüldü.


Hicret Mahallesi'nde park halinde bulunan 23 AAB 918 plakalı otomobilin motor kısmından henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.


Kısa sürede alevlerin otomobili sardığını görenler, durumu ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen Elazığ Belediyesi ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.


Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
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