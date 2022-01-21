Elazığ'da park halindeki araçtan mazot çalan zanlı tutuklandı - Haberler
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Elazığ'da park halindeki araçtan mazot çalan zanlı tutuklandı

Elazığ'da park halindeki araçtan mazot çalan zanlı tutuklandı
AA / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Elazığ'da park halindeki bir araçtan mazot çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da park halindeki bir araçtan mazot çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, park halindeki bir aracın depo kapağını kırarak mazot çalan zanlının İ.H.F. (32) olduğunu tespit etti.

Operasyonla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

AA / Suat Öztürk - Son Dakika Haberleri

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel, Haber

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