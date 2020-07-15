Elazığ'da park halindeki araca çarpan otomobil alev aldı: 3 yaralı
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Elazığ'da park halindeki araca çarpan otomobil alev aldı: 3 yaralı

Elazığ'da, park halindeki hafif ticari araca çarpan otomobil alev aldı, 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da park halindeki araca çarpan otomobil alev aldı: 3 yaralı
15.07.2020 01:21 | Son Güncelleme: 15.07.2020 02:38

Elazığ'da, park halindeki hafif ticari araca çarpan otomobil alev aldı, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Volkan Çiçek idaresindeki 06 BM 6386 plakalı otomobil Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda park halindeki 23 BR 271 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki çöp konteynerine çarpıp alev aldı.

Çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarılan sürücü Çiçek ile yanındaki 2 kişi yaralandı.

Otomobildeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yaralanan sürücü Çiçek 112 Acil Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesine kaldırılırken, araçtaki diğer 2 kişiye ambulansta müdahale edildi.

Kaynak: AA

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