Elazığ'da pandemi süreci değerlendirme toplantısı yapıldı Elazığ'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) değerlendirme toplantısı yapıldı.

Elazığ'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) değerlendirme toplantısı yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünce gerçekleştirilen toplantıda salgınla mücadelede gelinen süreç ve bundan sonra alınacak tedbirler ele alındı

Kurum müdürü Doç. Dr. Cahit Polat, yaptığı değerlendirmede, kentte pandemi sürecinin kamu ve özel hastanelerin karşılıklı işbirliği ile başarılı bir şekilde yönetildiği, bunun sonucunda Elazığ'ın ülke genelinde vaka sayısı ve tedavi süreci yönünde başarılı iller arasında yer aldığını belirtti.

Normalleşme ile birlikte ülke olarak pandemi de yeni bir sürece girileceğini, kurumlar arasındaki dayanışmanın bundan sonra da devam etmesi gerektiğini vurgulayan Polat, şunları kaydetti:

"Normalleşme sürecinde de tedbirlerin elden bırakılmaması, maske takılması, el yıkama ve sosyal mesafe gibi temel kurallara harfiyen uyulması ve sağlık tesislerimizin hasta kabul kurallarına başta olduğu gibi triyaj kuralları çerçevesinde devam etmeleri gerekiyor. İlimiz genelindeki tüm hastanelerin sağlık müdürlüğümüz tarafından periyodik aralıklarla denetimi yapılmaktadır. Gerek pandemi ve gerekse de normal hizmet akışı yönünde herhangi bir aksaklık yaşanmadan hizmetler devam etmektedir."

Toplantıda alınan ortak karar ile şimdiye kadar sağlık çalışanlarınca kararlılıkla yürütülen salgınla mücadelenin aynı kararlılıkla devam edeceğine dikkati çeken Polat, "Vatandaşlarımızın normalleşme döneminde başta olduğu gibi tedbirleri elden bırakmadan sağlık çalışanlarına yardımcı olmaları, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyelerine birebir uymaları büyük önem arz etmektedir." ifadelerini kaydetti.

Kaynak: AA