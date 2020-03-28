Elazığ'da Pandemi Kurulu kararıyla tarihi Harput Mahallesi'ne ziyaret kısıtlaması
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Elazığ'da Pandemi Kurulu kararıyla tarihi Harput Mahallesi'ne ziyaret kısıtlaması - Haberler
Jandarma, Harput, Elazığ, Güncel

Elazığ'da Pandemi Kurulu kararıyla tarihi Harput Mahallesi'ne ziyaret kısıtlaması

Elazığ'da Pandemi kurulunun kararıyla özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanan tarihi Harput Mahallesi'nde ziyaretlere kısıtlama getirildi, güvenlik güçleri araçlarıyla gelenleri bilgilendirerek geri dönmesini sağladı.

28.03.2020 16:51 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:52
Elazığ'da Pandemi Kurulu kararıyla tarihi Harput Mahallesi'ne ziyaret kısıtlaması

Elazığ'da Pandemi kurulunun kararıyla özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanan tarihi Harput Mahallesi'nde ziyaretlere kısıtlama getirildi, güvenlik güçleri araçlarıyla gelenleri bilgilendirerek geri dönmesini sağladı.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan korona virüse karşı ülke genelinde de önlemler artarak devam ediyor. Bu kapsamda Elazığ'da da Vali Çetin Oktay Kaldırım Başkanlığında Pandemi Kurulu toplantısını yaptı. Toplantıda kapalı çarşının yarından itibaren kapanması ve tarihi Harput Mahallesi'nde de örenyerleri, vatandaşların yoğunluk oluşturduğu tarihi ve piknik alanları kapatıldı. Ayrıca sadece hastalığı nedeniyle doktor raporuyla sevk edilenlerle, birinci derece yakını vefat edenler ve 15 gün içerisinde kente gelip kalacak yeri olmayanların dışında şehirden ayrılmaları da yasaklandı. Kurulun kararının açıklanmasının ardından uygulamalar da başladı. Karar istinaden İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, tarihi mahallenin girişinde tedbir alarak araçlarıyla gelen vatandaşları bilgilendirerek evlerine dönmesi sağlandı. Ekipler ayrıca vatandaşların evde kalması için anons yaparak uyarıda bulundu.

Virüs dolayısıyla tarihi Harput Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından tedbir alındığını belirten Mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolat, "Bu anlamda hem Jandarma ekiplerimizi hem de belediye ekiplerimizi kutluyoruz. Bu virüs ciddiye alacağımız bir şeydir. Geçen hafta burası bayağı bir kalabalıktı ama bu hafta kalabalık değil. Vatandaşlarımız bu konuda biraz duyarlı oldu. Elazığ ve Harputlu vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Harputlu vatandaşlar zaten dışarı çıkmıyor Elazığ'dan vatandaşlarımız genelde buraya geliyor. Vatandaşlarımız bu konuyu ciddiye aldığından dolayı halkımıza teşekkür ederiz. Belediye dezenfekte olayını jandarma ekiplerimiz de buralarda devriye atarak anonslarda bulunuyor. Piknik alanları dezenfekte edildi zaten buralarda zaten piknik yapılmasını bırakmıyoruz. Belediye ve jandarma ekiplerimiz piknik yapanları bırakmıyor. Bu işi ciddiye almamız lazım bana bulaşmaz diye bir şey yok çünkü elle tutulmayan ve gözle görülmeyen bir virüs. Elazığ'da olduğu gibi Türkiye'ye de seslenmek istiyoruz herkes evinde kalsın" dedi.

Vatandaş olarak bu virüsün ne kadar tehlike olduğunun halen daha farkına varamadıklarını dile getiren Orhan Çelik, "İnsanlar olarak biraz da biz devlete yardımcı olursak bu konuda daha da bilinçli olursak daha iyi olur. En azından yayılım hızını azaltmış oluruz. Şuan dışarı çıkmamakla alakalı anonslar yapılıyor ama insanlarımız halen dışarıda gezmeye devam ediyor. Hava bugün güneşli olduğu için büyük ihtimalle evlerine girmeyeceklerdir. Biz vatandaşlar olarak yeteri kadar bilinçli değiliz bu konuda elimizden geldiği kadar tedbirlere uymaya çalışıyoruz. Eldivenimizi takıyoruz, insanlarla temas kurmamaya çalışıyoruz ama bunlar da yeterli olmuyor" ifadelerini kullandı.

Çok dikkat etmeleri gerektiklerini belirten vatandaşlardan Sait Nergizoğulları, "Ben kendi dükkanımı da kapattım. Şu an gezmek istedik ama jandarma ekipleri bizleri uyardı bizde şu an geri döneceğiz. Buna dikkat etmemiz lazım. Bireysel hatalar olabilir ama bizim bu virüse dikkat etmemiz lazım. Hükümetimiz gerçekten sonuç itibari ile çok güzel çalışıyor. Virüsün hangi şehirde olduğunu bilmiyoruz onu öğrenirsek daha iyi olur"diyerek sözlerini tamamladı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Rusya'da 'Sokağa çıkma yasağına karşı aslan kullanılıyor' iddialarına 'ayılı' cevap geldi Haberler
Rusya'da "Sokağa çıkma yasağına karşı aslan kullanılıyor" iddialarına "ayılı" cevap geldi
Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına ara verdi Haberler
Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına ara verdi
Zabıtanın tezgahına el koyduğu simitçi, intihara teşebbüs etti Haberler
Zabıtanın tezgahına el koyduğu simitçi, intihara teşebbüs etti
Karantinadaki kadın, odasını anlattı! Pilates topu detayı dikkat çekti Haberler
Karantinadaki kadın, odasını anlattı! Pilates topu detayı dikkat çekti
Havuza düşen kangal köpeği, boynundan yakalayan kardeşi kurtardı Haberler
Havuza düşen kangal köpeği, boynundan yakalayan kardeşi kurtardı
Sokağa çıkma yasağı yüzünden 30 yıl sonra ilk defa görüntülendi Haberler
Sokağa çıkma yasağı yüzünden 30 yıl sonra ilk defa görüntülendi
Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü
Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü
Merkel'in İsrail'in solunum cihazı talebini reddettiği öne sürüldü
Merkel'in İsrail'in solunum cihazı talebini reddettiği öne sürüldü
Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı
Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı
Fransızların yüzde 26'sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi
Fransızların yüzde 26'sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi
NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı
NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı
Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Dolandırıcıların vitamin haplarında resmini kullandığını öğrenen doktor, suç duyurusunda bulundu
Dolandırıcıların vitamin haplarında resmini kullandığını öğrenen doktor, suç duyurusunda bulundu
Rusya, koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiğini duyurdu
Rusya, koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiğini duyurdu
Samsun Valisi Kaymak'tan 'Samsun'da süper bulaştırıcı var' haberlerine yalanlama
Samsun Valisi Kaymak'tan "Samsun'da süper bulaştırıcı var" haberlerine yalanlama
İmamın evinden çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara 'kuş yemi' ve 'Kur'an-ı Kerim' yardımı duygusal anlar yaşattı
İmamın evinden çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara 'kuş yemi' ve 'Kur'an-ı Kerim' yardımı duygusal anlar...
Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti
Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti
Kılıçdaroğlu: İşten çıkarma yasağına Meclis'te destek vermeye hazırız
Kılıçdaroğlu: İşten çıkarma yasağına Meclis'te destek vermeye hazırız
Canlı yayında karantina bölgesindeki durumu aktaran muhabir, oyun oynamak isteyen sokak köpeği sebebiyle zor anlar yaşadı
Canlı yayında karantina bölgesindeki durumu aktaran muhabir, oyun oynamak isteyen sokak köpeği sebebiyle zor...
Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durdurulacak
Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durdurulacak
Almanya'da doktorlara vicdanları yaralayan talimat: Durumu kötü olanlara dokunmayın
Almanya'da doktorlara vicdanları yaralayan talimat: Durumu kötü olanlara dokunmayın
Av. Bedia Teymur cevapladı: Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda bu ödenekten yararlanabilir?
Av. Bedia Teymur cevapladı: Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda bu ödenekten yararlanabilir?
Otobüs seferlerinin kısıtlanmasının ardından bilet fiyatlarının 3 kat arttığını gören vatandaşlar, neye uğradığını şaşırdı
Otobüs seferlerinin kısıtlanmasının ardından bilet fiyatlarının 3 kat arttığını gören vatandaşlar, neye...
Son dakika: Kılıçdaroğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısında bulundu: Sorun 'Evde tut' aşamasına geçmiştir
Son dakika: Kılıçdaroğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısında bulundu: Sorun 'Evde tut' aşamasına geçmiştir
Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı
Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı
Koronavirüsün tedavisi için umutlandıran gelişme! Gaziantep Üniversitesi plazma çalışmasında sona geldi
Koronavirüsün tedavisi için umutlandıran gelişme! Gaziantep Üniversitesi plazma çalışmasında sona geldi
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul genelinde bazı faaliyetler durduruldu
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul genelinde bazı faaliyetler durduruldu
Karantina yurdunda canlı yayın yapıp kız öğrencilerin eşyalarını gösteren 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı
Karantina yurdunda canlı yayın yapıp kız öğrencilerin eşyalarını gösteren 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 517'ye yükseldi
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 517'ye yükseldi
Seyir halindeyken yanmaya başlayan gencin 20 gün önce aldığı aracı, kullanılamaz hale geldi
Seyir halindeyken yanmaya başlayan gencin 20 gün önce aldığı aracı, kullanılamaz hale geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Süleyman Soylu
Magazin Yalın Hadise Basketbolcu Fahrettin Koca
Spor Fatih Terim Lionel Messi Malcolm Thomas Hikmet Karaman Milli Basketbolcu
Daha Fazla Türk Rize İtalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Elazığ'da Pandemi Kurulu kararıyla tarihi Harput Mahallesi'ne ziyaret kısıtlaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2020 18:06:51. #1.15#
title