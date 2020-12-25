Elazığ'da özel eğitim kurumları istişare toplantısı

Elazığ'da özel eğitim kurumlarının temsilcileri sektörün içinde bulunduğu sorunları istişare edip dernekleşme kararı aldı.

Elazığ TSO Konferans Salonunda özel eğitim kurumlarının temsilcileri bir araya geldi. Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan'ın da katıldığı toplantıda sektör temsilcileri, karşılıklı istişarenin ardından birlik oluşturmak için dernekleşme kararı aldı. Dernek kurma kararı alan sektör temsilcileri başkanlık için Elazığ TSO Meclis Başkan Vekili Veli Aksu seçti.

İş dünyasının içinde yer alan tüm sektörlerin zorlu bir süreçten geçtiğini anımsatan Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan," Ancak eğitim gibi sektörlerimiz bu dönemde çok daha büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Mart ayından itibaren neredeyse okullarımız kapalı durumda. Çok büyük yatırım maliyetleri ile kurulan ve aynı zamanda eğitim kadrosunu da muhafaza etmek zorunda kalan sektör çok ciddi ciro kaybına uğramıştır. Sektörün içinde yer alan ve aynı zamanda odamız Meclis Başkan Vekili olan Veli Aksu hocamız Milli Eğitim Bakanlığı, TOBB, Özel Okullar Federasyonu gibi bir çok üst kurulda sektörün sorunlarıyla ilgili önemli girişimlerde bulunmuştur. Hazırlamış olduğu talepler ve öneriler raporları da odamız tarafından ilgili kurumlara ulaştırılarak sorunlara çözüm arayışımız bu dönemde kararlıkla sürdürülmüştür. Eğitim başta olmak üzere Covid-19 sürecinde iş dünyasına yönelik sağlanan önemli destekler olmasına karşın işletmelerimizin ayakta kalabilmesini teminen bu tür sektörel istişare toplantılara çok büyük önem vermekteyiz. Çünkü sektörün içinden gelen siz değerli iş dünyamızın temsilcilerinin öneri ve raporları bizler için yol gösterici olmaktadır. İnşallah bu zor günleri yeni yıl ile birlikte geride bırakacağız"dedi.

Sektörle ilgili gündeme taşınan sorunların bir rapor haline getirilerek Elazığ TSO'ya sunulması da kararlaştırılan toplantıda Meclis Başkan Vekili Veli Aksu'da, sektörün sorunlarının çözümü için kuruluşu gerçekleştirilecek olan derneğin sektöre değer katacağına inandığını aktardı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı