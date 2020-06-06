Elazığ'da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
ELAZIĞ'da, 2 otomobilin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
06.06.2020 19:22 | Son Güncelleme: 06.06.2020 19:25
ELAZIĞ'da, 2 otomobilin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Ataşehir Mahallesi'ndeki Kuvayi Milliye Caddesi'nde meydana geldi. Semih Sis'in kullandığı 23 FR 801 plakalı otomobil, kavşakta Ahmet Kaya yönetimindeki 34 GZ 272 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaynak: DHA