ELAZIĞ'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 2 YARALI

ELAZIĞ'da, 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Yeni Mahalle Kanalüstü Sokak'ta meydana geldi. H.U.'nun kullandığı 23 EB 148 plakalı otomobil, kavşağa giren A.A. yönetimindeki 23 HK 738 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 2 sürücü de yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekibi, yaralıları ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırırken, polis de kaza yerinde inceleme yaptı.