ELAZIĞ'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 2 YARALI - Haberler
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ELAZIĞ'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da, 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

ELAZIĞ'da, 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Yeni Mahalle Kanalüstü Sokak'ta meydana geldi. H.U.'nun kullandığı 23 EB 148 plakalı otomobil, kavşağa giren A.A. yönetimindeki 23 HK 738 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 2 sürücü de yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekibi, yaralıları ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırırken, polis de kaza yerinde inceleme yaptı.

ELAZIĞ'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 2 YARALI

ELAZIĞ'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 2 YARALI

ELAZIĞ'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 2 YARALI

ELAZIĞ'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 2 YARALI

ELAZIĞ'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 2 YARALI

ELAZIĞ'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 2 YARALI
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Haber: ELAZIĞ'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 2 YARALI - Haberler
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