Elazığ'da otomobille pikap çarpıştı: 5 yaralı
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Elazığ'da otomobille pikap çarpıştı: 5 yaralı

Elazığ'da otomobille pikabın çarpışması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.

01.03.2020 15:58 | Son Güncelleme: 01.03.2020 16:18
Elazığ'da otomobille pikap çarpıştı: 5 yaralı

'da otomobille pikabın çarpışması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.


Furkan Demirel idaresindeki 06 MLD 23 plakalı pikap, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun Kuyulu köyü kavşağında Mehmet Çamuka yönetimindeki 12 AK 342 plakalı otomobille çarpıştı.

Refüje çarparak savrulan araçlardaki sürücüler ile pikapta bulunan 3 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü ekiplerce çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.


Ulaşıma kapanan yol araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Kaynak: AA

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