Elazığ'da otomobilinde esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı
AA, İsmail Şen - Güncel
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Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
BİNGÖL (AA) - Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Elazığ- Bingöl kara yolunda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Ekiplerce otomobilde yapılan aramada, 4 kilo 100 gram kubar esrar ile 507 gram toz esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü M.E.S. (20), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
AA / İsmail Şen - Güncel