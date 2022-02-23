Elazığ'da otomobilinde esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı - Haberler
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Elazığ'da otomobilinde esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı

AA, İsmail Şen - Güncel
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Elazığ'da otomobilinde esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

BİNGÖL (AA) - Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Elazığ- Bingöl kara yolunda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Ekiplerce otomobilde yapılan aramada, 4 kilo 100 gram kubar esrar ile 507 gram toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü M.E.S. (20), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

AA / İsmail Şen - Güncel

Uyuşturucu, Elazığ, Bingöl, Esrar, Güncel, Haberler

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