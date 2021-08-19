Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya öldü
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Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığ'da otomobilin çarptığı kamyon sürücüsü yaşamını yitirdi.

Elazığ'da otomobilin çarptığı kamyon sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, H.A. idaresindeki 23 LA 265 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl karayolunun 15. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan kamyon sürücüsü Ebubekir Ayaz'a çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Ayaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, otomobilin sürücüsü H.A'yı gözaltına aldı.

Ayaz'ın aracını güvenli alana park ettikten sonra yolun karşı tarafından bulunan yem fabrikasına gitmek için karayolundan geçmeye çalıştığı öğrenildi.

Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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