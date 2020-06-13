Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
13.06.2020 18:39 | Son Güncelleme: 13.06.2020 19:38
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Eşref Aygün idaresindeki 23 KB 778 plakalı otomobil, Yolçatı kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan 78 yaşındaki Abdülaziz Yıldız'a çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan ve Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldız, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hafif yaralan sürücü Aygün ise hastanede tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Kaynak: AA