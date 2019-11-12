Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Elazığ'da, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
12.11.2019 15:04 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:04
Elazığ'da, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
E.D yönetimindeki 06 AEN 85 plakalı otomobil, Çaydaçıra Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Songül Çağatay'a (20) çarptı. Ağır yaralanan Çağatay, 112 Acil Servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çağatay, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA