Elazığ'da Otomobilden Hırsızlık İddiası

Elazığ'da Otomobilden Hırsızlık İddiası

Elazığ'da otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da Otomobilden Hırsızlık İddiası

Elazığ'da otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde farklı yerlerde üç otomobilin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda hırsızlık olayı şüphelileri A.K. ve O.K. gözaltına alındı.

Operasyonda çalınan araçlar sahiplerine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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