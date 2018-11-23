Elazığ'da Otomobilden Hırsızlık İddiası
Elazığ'da otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Elazığ'da otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde farklı yerlerde üç otomobilin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalarda hırsızlık olayı şüphelileri A.K. ve O.K. gözaltına alındı.
Operasyonda çalınan araçlar sahiplerine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.