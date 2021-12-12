Elazığ'da otomobilde 4,5 kilogram esrar ele geçirildi - Haberler
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Elazığ'da otomobilde 4,5 kilogram esrar ele geçirildi

Elazığ'da otomobilde 4,5 kilogram esrar ele geçirildi
AA / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığ'da otomobilde 4,5 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da otomobilde 4,5 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında M.S.K'nin kent dışına uyuşturucu götüreceği bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Takibe alınan şüphelinin kullandığı otomobili yol kontrol noktasında durduran ekipler, narkotik köpeği yardımıyla yaptıkları aramada araç içerisinde gizlenmiş 4,5 kilogram kubar esrar buldu, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / İsmail Şen - Son Dakika Haberleri

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