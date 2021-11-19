Elazığ'da otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı - Haberler
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Elazığ'da otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Elazığ'da otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Elazığ'da otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Elazığ'da otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Sürsürü Mahallesi Fatih Sultan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.U. idaresindeki 23 ACD 808 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen F.K. isimli kadına çarptı. Kazada, yaya F.K. hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

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