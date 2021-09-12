Elazığ'da otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Elazığ'da otomobilin, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Beyzade Efendi Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.G. idaresindeki 34 DR 2045 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen kimliği belirlenemeyen vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya hafif yaralandı. Sürücü, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

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