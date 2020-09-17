Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
Elazığ'da otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
17.09.2020 19:31 | Son Güncelleme: 17.09.2020 19:44
Elazığ'da otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sürsürü Mahallesi Sütçü İmam Sokak'ta Beytullah Demirer'in kullandığı 34 RFG 16 otomobil, Velihan Kılınç yönetimindeki 23 LK 229 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle bir süre sürüklenen otomobil, istinat duvarına çarparak durdu.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve otomobildeki 2 kişi ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA