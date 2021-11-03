Otomobil ve kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı - Haberler
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Otomobil ve kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı

AA / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığ'da 2 otomobil ile 1000 metre haberleşme kablosunun çalınmasıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 2 otomobil ile 1000 metre haber leşme kablosunun çalınmasıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde 2 otomobil ile Gümüşkavak Mahallesi'nde 1000 metre haber leşme kablosunun kesilerek çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar ve incelenen güvenlik kamerası görüntüleri sonucu şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler operasyon düzenledi.

Operasyonda, otomobil çalınmasına ilişkin S.A. ve S.Y. ile kablo hırsızlığına ilişkin E.Ç. ve K.T. ekipler tarafından yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Operasyonda ele geçirilen 2 otomobil sahiplerine, kablolar ilgili kuruma teslim edildi.

Otomobil ve kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı

Otomobil ve kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı

Otomobil ve kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı

Otomobil ve kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı

Otomobil ve kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı

AA / İsmail Şen - Son Dakika Haberleri
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