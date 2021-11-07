Elazığ'da otomobil tırın dorsesine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da otomobil tırın dorsesine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Elazığ'da otomobil tırın dorsesine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

- Elazığ'da otomobilin tırın dorsesine çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

ELAZIĞ (İHA) - - Elazığ'da otomobilin tırın dorsesine çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Çemişgezek karayolunun 35. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Üngüzek (62) idaresindeki 23 AL 963 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan S.Ü. yönetimindeki 23 LV 449 plakalı tırın dorsesine çarptı. Kazada sürücü Üngüzek ve eşi Sevgi Üngüzek (65) olay yerinde hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Karı kocanın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

(Kamil Can Kılıç/İHA)

Elazığ'da otomobil tırın dorsesine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Elazığ'da otomobil tırın dorsesine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Elazığ'da otomobil tırın dorsesine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Elazığ'da otomobil tırın dorsesine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Elazığ'da otomobil tırın dorsesine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika gündem: Kocasını öldüren kadının avukatından 'meşru müdafaa' savunması

Son dakika gündem: Kocasını öldüren kadının avukatından 'meşru müdafaa' savunması
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title