Elazığ'da otomobil TIR'ın altına girdi: 2 ölü, 2 yaralı - Haberler
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Elazığ'da otomobil TIR'ın altına girdi: 2 ölü, 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel
Elazığ'da otomobil TIR'ın altına girdi: 2 ölü, 2 yaralı

ELAZIĞ'da sürücününün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan TIR'ın altına girdi.

ELAZIĞ (DHA) - ELAZIĞ'da sürücününün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan TIR'ın altına girdi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Elazığ-Çemişgezek karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybettiği ve plakası öğrenilemeyen otomobil, aynı istikamette giden TIR'ın altına girdi. Kazada, otomobilde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere, hayatını kaybedenler ise otopsileri yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Elazığ'da otomobil TIR'ın altına girdi: 2 ölü, 2 yaralı

Elazığ'da otomobil TIR'ın altına girdi: 2 ölü, 2 yaralı

Elazığ'da otomobil TIR'ın altına girdi: 2 ölü, 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Son Dakika Haberleri
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