Elazığ'da otomobil ters döndü: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da otomobil ters döndü: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Elazığ'da otomobil ters döndü: 1 yaralı

Elazığ'da kontrolden çıkan ve kaldırıma çarpan otomobil ters döndü, kazada 1 kişi yaralandı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da kontrolden çıkan ve kaldırıma çarpan otomobil ters döndü, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Cahit Dalokay Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ö. idaresindeki 23 BT 260 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak ters döndü. Kazada, sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücünün tedavisi ambulansta yapıldı.

Araç vinç ile çekiciye yüklenerek kaldırılırken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Elazığ'da otomobil ters döndü: 1 yaralı

Elazığ'da otomobil ters döndü: 1 yaralı

Elazığ'da otomobil ters döndü: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Otomobil, Elazığ, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title