Elazığ'da otomobil takla attı: 4 yaralı
Elazığ'da otomobil takla attı: 4 yaralı Elazığ'da otomobilin takla attığı kazada, 4 kişi yaralandı.
17.08.2020 00:34 | Son Güncelleme: 17.08.2020 01:11
Elazığ'da otomobil takla attı: 4 yaralı
ELAZIĞ - Elazığ'da otomobilin takla attığı kazada, 4 kişi yaralandı.
Kaza,merkeze bağlı Güzelyalı Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. idaresindeki 23 HH 994 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla attı. Kazada, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.
Kaynak: İHA