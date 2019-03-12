Elazığ'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Elazığ'da, kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zübeyde Hanım Caddesi'nde Erhan Sertçelik (24) idaresindeki 23 DG 264 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla otomobilden çıkarılan sürücü Sertçelik ile yanındaki bir kişi sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir bölümü trafiğe kapanan caddede araçların geçişi polis ekiplerince kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: AA