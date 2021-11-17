ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da otomobil takla attı: 1 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da kontrolden çıkan otomobil, refüje çarparak takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Adnan Kahveci Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.D. idaresindeki 06 BFH 091 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kazada, sürücü hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücünün tedavisi olay yerinde ambulans içerisinde yapıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.