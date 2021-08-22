Elazığ'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

Elazığ'da otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Elazığ'da otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolunun 46. kilometresi Gülüşkür köprüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 EU 246 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri parçalayarak şarampole yuvarlandı. Kazada, Berivan Yıldırım olay yerinde hayatını kaybederken sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yıldırım'ın cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı