Elazığ'da otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı
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Elazığ'da otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı

Elazığ'da yoldan çıkan otomobil şarampole uçtu, kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

03.01.2020 19:42 | Son Güncelleme: 03.01.2020 19:47
Elazığ'da otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı

'da yoldan çıkan otomobil şarampole uçtu, kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.


Kaza, Elazığ- karayolunun 21'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T idaresindeki 24 ET 768 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.


Jandarma ekipleri kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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