Elazığ'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
23.09.2020 21:05 | Son Güncelleme: 23.09.2020 21:09
ELAZIĞ'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı.
ELAZIĞ'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Oktay Karaoğlan'ın yönetimindeki 23 EC 563 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada, otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ