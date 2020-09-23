Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
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Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

23.09.2020 21:35 | Son Güncelleme: 23.09.2020 21:51

Elazığ'da 6 metre yüksekten şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Elazığ'da 6 metre yüksekten şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Oktay Karaoğlan idaresindeki 23 EC 563 plakalı otomobil Elazığ -Diyarbakır kara yolunun 20'nici kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada otomobil bariyerleri aşarak yaklaşık 6 metre yükseklikten şarampole devrildi.

Olayda yaralanan 2'si çocuk 5 kişi, bölgeye gelen itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılarak Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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