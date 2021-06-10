Elazığ'da otomobil park halindeki kamyona çarptı: 2 yaralı
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Elazığ'da otomobil park halindeki kamyona çarptı: 2 yaralı

Elazığ'da otomobil park halindeki kamyona çarptı: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığ'ın Palu ilçesinde otomobilin park halindeki kamyonete arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Elazığ'ın Palu ilçesinde otomobilin park halindeki kamyonete arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hacı Yasin Bulvarı'nda Yahya Aydemir idaresindeki 49 E 2306 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki belediyeye ait kamyona arkadan çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Yusuf Aydemir (15) yaralandı. Yaralılar, haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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