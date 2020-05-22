Elazığ'da otomobil kamyona çarptı: 3 yaralı
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Elazığ'da otomobil kamyona çarptı: 3 yaralı

Elazığ'da otomobil kamyona çarptı, kazada 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobil kamyona çarptı: 3 yaralı
22.05.2020 12:19 | Son Güncelleme: 22.05.2020 12:22

Elazığ'da otomobil kamyona çarptı, kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesi Trafo Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ABG 209 plakalı otomobil, 23 BT 346 plakalı kamyonete yandan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilen kaza ile ilgili polis olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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