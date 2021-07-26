Elazığ'da otomobil istinat duvarından uçtu: 2 yaralı
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Elazığ'da otomobil istinat duvarından uçtu: 2 yaralı

Elazığ'da otomobil istinat duvarından uçtu: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarından uçarak takla attı.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarından uçarak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Abdullahpaşa Mahallesi 287. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.Y. idaresindeki 23 AAN 134 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 metre yükseklikten yere çakıldı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Elazığ'da otomobil istinat duvarından uçtu: 2 yaralı
Elazığ'da otomobil istinat duvarından uçtu: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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