Elazığ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Esenler Mahallesi İnönü Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.T. yönetimindeki 23 P 0100 plakalı Fiat marka otomobil ile sürücü öğrenilmeyen plakasız kağıt toplamada kullanılan motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü ağır, otomobil sürücüsü ise hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı