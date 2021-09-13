Elazığ'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
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Elazığ'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Elazığ'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Kovancılar-Tunceli karayolu mevkiinde meydana geldi. 06 PUAN 13 plakalı minibüs ile karşı istikametten gelen 23 ES 969 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Çevreden geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan İ.Y. ve C.A., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(Sedat Erbak/İHA)

Elazığ'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

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