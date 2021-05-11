ELAZIĞ'DA OTOMOBİL HASTANE BAHÇESİNİN DUVARINA ÇARPTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ELAZIĞ'DA OTOMOBİL HASTANE BAHÇESİNİN DUVARINA ÇARPTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin bahçe duvarına çarpan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

ELAZIĞ'da, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin bahçe duvarına çarpan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Hasan Hüseyin Kaçmaz yönetimindeki 23 AL 145 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Fırat Üniversitesi'nin bahçe duvarına çarptı. Kazada, otomobildeki Firdevs Kaçmaz yaşamını yitirirken, sürücü ile ve araçtaki bir kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürülürken, kazada yaşamını yitiren Firdevs Kaçmaz'ın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ELAZIĞ'DA OTOMOBİL HASTANE BAHÇESİNİN DUVARINA ÇARPTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI
ELAZIĞ'DA OTOMOBİL HASTANE BAHÇESİNİN DUVARINA ÇARPTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI
ELAZIĞ'DA OTOMOBİL HASTANE BAHÇESİNİN DUVARINA ÇARPTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI
ELAZIĞ'DA OTOMOBİL HASTANE BAHÇESİNİN DUVARINA ÇARPTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI
ELAZIĞ'DA OTOMOBİL HASTANE BAHÇESİNİN DUVARINA ÇARPTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI
ELAZIĞ'DA OTOMOBİL HASTANE BAHÇESİNİN DUVARINA ÇARPTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI
ELAZIĞ'DA OTOMOBİL HASTANE BAHÇESİNİN DUVARINA ÇARPTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son Dakika | İSTANBUL-D-100 KARAYOLU'NDA MOTOSİKLET, TIR'A OK GİBİ SAPLANDI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Son Dakika | İSTANBUL-D-100 KARAYOLU'NDA MOTOSİKLET, TIR'A OK GİBİ SAPLANDI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Son dakika haberleri: Trafik kazası yapan motosikletli paket servis kuryesi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Trafik kazası yapan motosikletli paket servis kuryesi hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta katliam gibi kaza! Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta katliam gibi kaza! Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Ömer Çelik Ali Babacan Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Yaşar Burcu Biricik Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Ozan Tufan Samet Aybaba Aykut Kocaman Mete Kalkavan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ELAZIĞ'DA OTOMOBİL HASTANE BAHÇESİNİN DUVARINA ÇARPTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 21:13:13. #1.15#

title