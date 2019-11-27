Elazığ'da otomobil direğe çarptı
Haberler » Güncel » Elazığ'da otomobil direğe çarptı - Haber

Elazığ'da otomobil direğe çarptı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında, 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi, anne ve babası yaralandı.

27.11.2019 11:38 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:38
Elazığ'da otomobil direğe çarptı

'da meydana gelen trafik kazasında, 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi, anne ve babası yaralandı.

Abdulsamed Kılınç yönetimindeki 23 P 1579 plakalı otomobil, Yaşardoğu Caddesi Salıbaba Kavşağı'nda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma ardından direğe çarptı.

Araçta bulunan Mehdi Can Kılınç (10) olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü Kılınç ile yaralanan eşi 112 Acil Servis ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et